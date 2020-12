Vox denuncia a Girona que pateix «violència política»

Vox acusa la resta de partits de practicar «violència política» en contra seva en «silenciar» els atacs que el partit d'ultradreta assegura que pateixen les diferents seus que tenen repartides per Catalunya. En un discurs a la plaça U d'Octubre de Girona, el secretari general de la formació d'extrema dreta, Javier Ortega Smith, va tornar ahir a criticar l'independentisme, la immigració i la llei de violència de gènere. Va ser unacte curt, en el que Ortega Smith no va contestar preguntes de la premsa i que va mobilitzar fins a vuit furgonetes dels Mossos d'Esquadra, entre Brigada Mòbil i ARRO. Un desplegament policial que va blindar la plaça, malgrat que no hi va haver cap protesta contrària a la presència de Vox ahir a Girona.

A Ortega Smith el va acompanyar el candidat a la Generalitat per la formació d'ultradreta, Ignacio Garriga, que va denunciar la «violència política» que practiquen la resta de partits. Garriga va reclamar a les diferents formacions i als mitjans de comunicació que signin el manifest que han promogut per tal de reclamar unes eleccions «lliures». «De moment només hem rebut el silenci atordidor dels partits i dels mitjans, a qui reclamem que es facin eco dels atacs a les nostres seus», va assenyalar.

Finalment, Ortega Smith ha acabat carregant contra les lleis de memòria històrica, educativa i de violència de gènere i també contra els immigrants. «Tots aquells que miren cap a un altre costat davant la immigració irregular, que perdin tota esperança que deixarem de lluitar», va dir.