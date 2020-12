Les administracions de loteria viuen una campanya de Nadal difícil i esperen el «miracle»

La campanya de la Loteria de Nadal, iniciada el mes de juliol, ha estat difícil i plena d'incertesa. Les administracions gironines han patit en diferents graus les complicacions del confinament i de les mesures restrictives de la pandèmia, però tots qualifiquen la temporada de Nadal de «complicada» i esperen més que mai el miracle de poder endur-se algun dels premis sortejats.

«És una incertesa constant, ho hem passat molt malament, com la resta d'establiments», subratlla Alfred Alís, administrador de la loteria Sagarrull de Girona. La campanya de Nadal va començar amb moltes incògnites, i això va fer retardar l'acostumada imatge de les cues dins i fora els establiments. «No s'ha venut com altres anys, hem notat molt el tancament de la restauració perquè hi havia un gruix important de restaurants que venien loteria i que aquest any no ho han fet», explica Alís. Amb tot, si les millors previsions de l'administrador es compleixen, aconseguiran fer la pau.

L'Anxova Milionària ha notat especialment la caiguda «en picat» de la venda de les participacions que habitualment compraven clubs esportius, casals i associacions. «Aquest canal ha quedat parat, nosaltres hem notat una caiguda d'un 80% de les vendes», assenyala Fèlix Pons, el responsable de l'administració. «Aquestes últimes setmanes han fet revifar les vendes per l'obertura de l'hostaleria, però aquesta campanya de Nadal calculo que vendrem entre un 30% i un 40% menys que l'any passat», sondeja Pons.

Un dels paracaigudes que ha tingut l'administració és el bescanvi de bitllets amb altres punts d'Espanya, que ha compensat la pèrdua del client nacional que habitualment venia de vacances.

Segons les previsions de l'Agrupació Nacional d'Associacions Provincials d'Administracions de Loteria (ANAPAL), la caiguda de vendes se situa al voltant del 20%. Tot i això, les previsions de Loteries i Apostes de l'Estat han indicat que cada gironí es gastarà 37,76 €, poc menys de dos dècims i uns 30 cèntims menys que l'any passat. Es tracta d'una de les províncies amb menys despesa per habitant de tot l'Estat.

L'administració de loteria 1 de Palamós va vendre un cinquè premi íntegre que va repartir deu milions d'euros gràcies a un número venut des de fa 40 anys. El 23059 és conegut pels palamosins com el del «dòlar» pel bar que antigament ocupava l'establiment. Aquest número es va esgotar l'última setmana de juliol. «L'estiu ha estat bo perquè veníem de guanyar el premi de Nadal», explica Lluís Espadaler, l'administrador del negoci. Gràcies al parell d'esglaons al podi de fama que ha guanyat el negoci arran del premi, «en números globals salvarem la temporada», subratlla. I si no hagués estat per l'aturada de l'activitat i el tancament del comerç i la restauració, l'administració hauria pujat les vendes. «Vam començar l'any molt contents i per reis ja vam notar l'augment de clients», sosté Espadaler.

Per la seva banda, el Trèbol de Ripoll, que durant el sorteig de Nadal de 2019 va repartir part d'un tercer premi i setze milions amb el número 00750, assegura que ha treballat «molt més» però que vendrà menys que l'any passat, segons assegura Marc Rosa. «La gent que venia a esquiar i comprava dècims als bars s'ha perdut», exemplifica, i arrodoneix les seves pèrdues «almenys» en un 10%. «Espero que no superin el 15%», resumeix.

Un dels punts de venda més fort, que és la venda a Andorra, ha caigut un 50%, i en el seu cas, la caiguda de les participacions no l'ha notat, perquè moltes entitats han optat pel dècim. «Si altres anys veníem participacions a 25 entitats, enguany potser 4 o 5 han optat per fer-ne», resol. Com indiquen la resta d'administracions consultades, apunta que «haurem de tornar molta loteria». L'establiment ha guanyat premis de Nadal en quatre ocasions, i «només» els falta repartir el primer i el segon premi, una ambició que enguany té més força que mai. En tot cas, el número 750 es va esgotar de seguida, i la demanda a tot l'Estat era tan gran que fins i tot va enviar unes quantes sèries a Pamplona. «Ha estat una bogeria», exclama.

La Loteria Bartis de Figueres ha notat un canvi de tendència del comprador de loteria de Nadal. «Si altres anys en compraven 10, ara n'han comprat dos», explica Rosa Vilà, una de les responsables del negoci. Aquesta administració, que l'any passat va vendre un dècim del segon premi del sorteig del Nen, ha notat una caiguda de les vendes provocada pel confinament, tot i que indica que «hem aguantat bé».

Joan Paulí, de la Mosca Siseta de Girona, també preveu que les vendes siguin semblants a les de l'any passat gràcies a l'embranzida dels últims mesos. En el seu cas, assegura que la davallada de participacions ja ve de lluny i que les entitats cada vegada prefereixen anar més «sobre segur» i es decideixen pel dècim.

Les manies d'aquest any també han quedat marcades per la pandèmia; han anat molt perseguides les terminacions en 20 i també el 2020. També s'ha perseguit molt la data de l'inici del confinament, que contràriament al que podria semblar, augura sort per la clientela. Ara només falta que l'auguri es faci certesa.