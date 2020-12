«A Vila-roja no tenim llums de Nadal per no votar independència»

El president de l´Associació de Veïns de Vila-roja, Tomás Cepas, afirma que l´Ajuntament de Girona no ha posat llums de Nadal als carrers del barri perquè a les eleccions municipals els veïns «no van votar per les opcions independentistes».

El representant veïnal apunta que tenen «una fila de bombetes» a la plaça de Girona i prou i assenyala que si realment s´ha «castigat» el seu barri per no haver votat formacions independentistes i no tenir cap veí de cap partit polític que està al govern «que vinguin i m´ho diguin clarament, que no s´amaguin». I recorda que l´alcaldessa, Marta Madrenas, ha de governar «tant pels gironins que la van votar com pels que no».

L´Ajuntament ha posat aquest any il·luminació de Nadal en 22 barris de la ciutat. En el llistat hi inclou Vila-roja. A la llarga llista hi ha barris on als comicis locals del maig de l´any passat la candidatura més votada no va ser ni JxCat, ni ERC ni Guanyem. Hi ha llums, per exemple, al Pont Major, Font de la Pólvora, Sant Ponç, Taialà, Can Gibert del Pla i Germans Sàbat. En tots aquests barris, va guanyar el PSC. Com a Vila-roja.

Fa uns dies, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, recordava que posen llums de Nadal allà on hi ha teixit comercial i activitat econòmica. Cepas, però, indica que «ja que tenim talls de llum als habitatges periòdicament, almenys podríem tenir alguna petita alegria amb els llums de Nadal».