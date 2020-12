La plaça Germans Sàbat s’acabarà tard per la COVID d’alguns operaris

Les desitjades obres de reforma de la plaça Germans Sàbat de Girona acabaran un mes i mig més tard del previst perquè alguns dels operaris de l´empresa que estava executant els treballs tenen covid. Inicialment, l´execució del projecte havia de finalitzar el 21 de desembre, però l´empresa adjudicatària va demanar una pròrroga fa uns dies en veure que no tindria temps d´entregar l´obra perquè tenia molts treballadors malalts.

El tinent d´alcaldia d´Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que l´empresa va fer la petició de la pròrroga amb un seguit de documents on es podia certificar que tenia alguns treballadors afectats per la pandèmia. Martí explica que s´ha constatat que l´adjudicatària presentava un argument prou sòlid i ha ampliat el temps per acabar les obres fins al 31 de gener. Ho respon a preguntes de la regidora de Ciutadans Míriam Pujola, que alertava que el termini d´execució dels treballs estava a punt d´arribar a la seva fi i que la plaça encara estava en obres.

En una visita del mes de setembre de l´alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor d´Urbanisme, els treballs es van valorar positivament i es va assenyalar que si no hi havia entrebancs, la plaça estaria acabada abans d´acabar l´any i que els veïns en podrien gaudir ja per l´època de Nadal. Però com en tantes altres obres i projectes, el virus ha trucat a la porta i ha impedit el desenvolupament normal dels treballs.

L´Ajuntament va adjudicar, a principis d´any, les obres de reforma de la plaça de Germans Sàbat per 286.997 euros a l´empresa Àrids Vilanna. Amb la reforma, el projecte pretén crear tres zones diferenciades a la plaça: una d´aparcament i circulació, una d´estada i ombra que inclou el gir de l´autobús, i una de porxo i parada del bus.

Amb l´objectiu que la plaça sigui més adaptada als vianants, s´hi han de plantar una quinzena d´arbres i d´instal·lar un banc curvilini de formigó per separar l´àrea d´estada i la zona de circulació i aparcament. Pel que fa a la mobilitat, es reduirà el trànsit en aquest espai establint un únic sentit de circulació (amb l´excepció del transport públic) i hi haurà menys aparcaments. A més, es col·locarà un pàrquing de bicicletes.