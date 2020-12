Girona eliminarà desenes d'arbres exòtics invasors de zones urbanes de la ciutat

Girona eliminarà els arbres exòtics invasors que hi ha a la ciutat. S'actuarà sobretot en l'arbrat d'origen forà de zones urbanes properes als rius. Es tracta de la segona part del Pla d'Actuacions per a la gestió de la Flora Exòtica Invasora (FEI) que impulsa el consistori des del 2017. El pla busca «reduir el nombre d'arbres exòtics de carrers i parcs amb elevat potencial invasor i que es localitzin a les immediacions del medi natural», posant especial atenció a les zones properes als rius.

L'Ajuntament ha tret a licitació la contractació del servei que s'ha d'encarregar de la tala de 111 arbres i de fer tasques de control sobre una àrea total de 2.140 m2. Només una quinzena d'aquelles unitats talades seran substituïdes per arbres autòctons.

Les espècies a eliminar són cinc: l'ailant, l'auró americà, l'acàcia, la morera de paper, i finalment la cua de rata (en aquest cas, una espècie herbàcia). Les actuacions es reparteixen en 22 punts de la ciutat, però es concentren especialment a Fontajau, Sant Ponç, i zones properes al riu Galligants i al castell de Montjuïc.

Protegir la biodiversitat local

La majoria d'aquests arbres «es van plantar quan encara no existien els protocols de control d'espècies exòtiques invasores», explica el regidor de Sostenibilitat del consistori gironí, Martí Terés, que afegeix que «en algun altre cas podrien ser espontànies». S'actuarà sobretot «en zones properes a espais naturals de ribera» on «hi ha més risc» que aquest tipus d'arbres «es propaguin», diu Terés.

Aquesta expansió de flora invasora té conseqüències per a l'ecosistema autòcton. «Perjudiquen la biodiversitat» perquè la introducció d'aquests nous arbres «té efectes sobre el nombre d'espècies que convivien en aquell medi fins aleshores», indica el regidor. Terés posa d'exemple aquelles que «hi poden nidificar, trobar refugi o beneficiar-se de les llavors». Per això des de la normativa es recomana fer-hi front.

Segona part del pla

L'actuació s'emmarca en el Pla d'Actuacions per a la gestió de la Flora Exòtica Invasora (FEI) que el consistori va encarregar a l'empresa Galanthus l'any 2016, després que fes un diagnòstic de la situació. El novembre de 2017 es va dur a terme la primera fase. Aleshores es va actuar a l'aparcament de La Copa, el carrer d´Emili Grahit, el parc de Vista Alegre, a la zona del pavelló de Fontajau, al voltant del camp de futbol de Pont Major, al parc de Domeny i als jardins de la Infància.