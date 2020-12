Parat el concurs de neteja d'edificis de Girona per un recurs d'Eulen

L'Ajuntament de Girona ha aturat el concurs públic per escollir l'empresa que ha d'encarregar-se del servei de neteja dels equipaments municipals de la ciutat després que l'empresa Eulen hagi presentat un recurs, en quedar-ne exclosa ja a l'inici del procés de selecció. El recurs està actualment al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que és l'òrgan competent per resoldre-ho.

Eulen és actualment l'empresa que s'encarrega de la neteja de la majoria d'equipaments municipals i és una de les vuit societats o entitats que s'havien presentat per obtenir algun dels vuit lots del contracte de neteja dels equipaments municipals de Girona. Els diferents apartats sumen una xifra de quasi deu milions d'euros en un servei programat per dos anys. Eulen lluitava per cinc dels lots (els altres tres estan destinats a centres especials de treball) que són els que tenien més diners en joc.

El plec de clàusules i condicions es va aprovar a l'estiu i al setembre va acabar el termini per presentar-se al concurs. A l'octubre es van excloure les empreses, que incomplien «les condicions de càrrega horària», segons va explicar ahir la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas. Així ho posaven de manifest diferents informes tècnics, segons els documents presentats per l'empresa, i així ho va assumir la mesa de contractació. Fruit d'això, Eulen va presentar el recurs.

L'Ajuntament disposa ara d'un informe jurídic que dona validesa a l'exclusió de l'empresa i ahir el ple va aprovar remetre aquest expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Competent, tot esperant que ho resolgui ràpidament i pugui reprendre el concurs. Mentrestant, el servei de neteja el segueix exercint Eulen, com a empresa adjudicatària vigent, ja que el servei no pot quedar aturat.

Tots els grups hi van votar a favor. Laia Pèlach (Guanyem) va recordar que fa molt temps que adverteixen de les pràctiques de l'empresa envers les treballadores. Bea Esporrín (PSC) va alertar de la preocupació de les treballadores pel seu futur.

Pla de mobilitat

D'altra banda, el ple municipal va aprovar també que l'Ajuntament de Girona es faci càrrec de la redacció del Pla de mobilitat de l'àrea urbana, que inclou la ciutat i 10 municipis veïns més (Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix). L'objectiu és treballar de forma conjunta els nous reptes i necessitats de la mobilitat en cada una de les localitats i en l'entorn conjunt de l'àrea urbana.

El consistori va aprovar per ple el conveni de col·laboració per a la redacció, finançament i contractació del Pla entre els diferents ajuntaments i entitats administratives amb els vots a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC) i de Ciutadans. Guanyem hi va votar en contra en considerar que hi ha mancances i que falten alguns municipis. El PSC es va abstenir en considerar que es va tard, perquè no hi ha diners de la Generalitat i perquè no entenen que hi hagi l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), entre d'altres.