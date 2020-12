L'hospital Santa Caterina ampliarà Urgències amb una inversió de 2 milions

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha tret a licitació les obres d'ampliació del Servei d'Urgències de l'hospital Santa Caterina, al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, per un import de 2.041.824,04 euros. Segons explica l'IAS, el projecte té per objectiu «augmentar la capacitat de resposta hospitalària i del propi servei, en previsió de futures crisis sanitàries o d'altres situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d'interferir en l'activitat de l'hospital».

Abans de la crisi sanitària, al centre hi coexistien les urgències generals, les urgències psiquiàtriques i les ginecològiques que compartien circuits, sales d'espera i espais, amb dos boxos d'aïllament per donar resposta a la població de la Regió Sanitària de Girona. Però, un cop va començar la pandèmia, els espais es van haver de reorganitzar per donar resposta a la crisi sanitària. L'hospital de dia va passar a atendre pacients urgents i greus amb covid-19, mentre que el servei d'urgències s'ocupava d'aquells que no tenien covid-19 i dels pacients semicrítics que no cabien a l'UCI del centre.

Això va comportar l'aturada de l'activitat de l'hospital de dia -inclosos la cirurgia programada, tractaments i proves-, i es van haver de reubicar les urgències de ginecologia i obstetrícia, de pediatria i de salut mental a altres zones del parc hospitalari.

Superat el punt àlgid de la pandèmia, el centre va convertir una de les unitats d'hospitalització en una àrea assistencial. I, en aquesta segona fase de la pandèmia, l'hospital ha reorganitzat l'activitat assistencial, de nou, reconvertint l'hospital de dia medicoquirúrgic en una UCI 2, amb vuit boxos. Malgrat això, l'hospital de dia manté l'activitat en una de les sales d'aquesta unitat, disminuint així l'impacte sobre l'activitat assistencial del bloc quirúrgic, amb l'habilitació també d'una zona per a la clínica del dolor, sala de reanimació de l'àrea quirúrgica i àrea de recuperació de les endoscòpies.

En aquest context, el Consell d'Administració de l'IAS va decidir a l'estiu tirar endavant la redacció del projecte d'ampliació del Servei d'Urgències, d'acord amb el Departament de Salut. El projecte vol disposar d'un equipament polivalent que pugui donar resposta a la demanda d'atenció al pacient crític de la Regió Sanitària de Girona en cas de crisi sanitària. L'inici de les obres està supeditat al pressupost 2021.



Ampliació per al soterrani

L'ampliació del Servei d'Urgències es projecta a l'àrea de semisoterrani de l'hospital sobre una superfície aproximada de 550 metres quadrats. De fet, quan es va construir el nou hospital Santa Caterina el 2004 en els terrenys del Parc Hospitalari Martí i Julià es van preveure espais de reserva per a futures necessitats assistencials i de suport a l'activitat en l'àrea del semisoterrani.

De fet, en aquesta zona s'hi durà a terme també la futura ampliació de l'Hospital de Dia del Santa Caterina, adjudicada recentment.



16 llits més en espais polivalents

El disseny del projecte assistencial, en què han participat els professionals dels diferents serveis de l'hospital, es fonamenta en la polivalència i versatilitat. L'IAS detalla que, en cas de situació pandèmica, el nou equipament permetrà posar a disposició de la Regió Sanitària de Girona de 16 llits per a pacients crítics o semicrítics, amb garanties d'aïllament, sense afectació a la resta de l'activitat assistencial i funcionament del centre.

Els nous espais comptaran amb una zona d'observació per a quatre pacients, un box doble, nou boxos tancats i un box d'aturades en cas d'emergència, tres consultes, tres sales d'espera, dos controls diferenciats i de l'espai corresponent a les àrees de suport (magatzem, office, residus, neteja...).

En cas d'una futura «nova normalitat», l'IAS apunta que l'espai «permetrà donar la resposta adient a l'increment de les urgències que ha tingut l'hospital Santa Caterina en els últims anys» -han pujat un 30% en cinc anys-, i comptarà amb dos circuits independents de pacients amb simptomatologia diversa.



Arquitectura integrada

El disseny arquitectònic projecta una ampliació totalment integrada dins l'edifici existent i perfectament comunicada amb l'actual Servei d'Urgències i els serveis de suport necessaris per al desenvolupament de l'activitat. La nova estructura està concebuda perquè tot el servei pugui treballar com una sola unitat o bé com a dues unitats totalment independents donat el cas.