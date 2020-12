Judith Viader presidirà el Patronat de la Politècnica

Per primera vegada, en els quaranta-sis anys de la història de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, hi haurà dues dones al capdavant de l´entitat. Maria Àngels Pèlach com a directora i Judith Viader com a presidenta del Patronat.

«Estic segur que la Judith Viader, com a presidenta, juntament amb la Maria Àngels Pèlach, com a directora, faran un magnífic equip. Per primera vegada, dues dones estaran en aquestes posicions i segur que en veurem molts èxits», explica Jaume Juher que ha estat vuit anys en el càrrec d´un Patronat que destina més de 300.000 euros anuals a fomentar la relació entre el món de la universitat i el de l´empresa.

A banda de Viader, en el nou consell executiu del Patronat, Abel Paulet (Industrial Sagarra) ocupa el càrrec de vicepresident, Laura Huarte (Hohner) el de secretària i Rafael Aguilera (Sistemes Icon) el de tresorers. Els vocals són: Jordi Jaen (Nestlé), Rosa Núria Aleixandre (Consell Social UdG), Albert Bach (Soler & Palau), Mariona Bellvehí (Selec Envàs 2004), Josep Calbó (UdG), Josep M. Coll (Gremi de Promotors), Jaume Fàbrega (Cambra de Comerç), Jordi Fabrellas (CETIG), Jaume Guàrdia (Concentrol), Jaume Juher (Roberlo), Albert Martínez (Casmarpal), Jaume Masgrau (EIC Girona) Lluís Periañez (GM Food) i Lluís Vilanova (Tavil).