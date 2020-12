Girona presenta candidatura per poder acollir el Centre de Blockchain de Catalunya

L'Ajuntament de Girona ha presentat la seva candidatura perquè la ciutat sigui la seu del Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat). L'equipament serà el punt neuràlgic encarregat d'instaurar la tecnologia del Blockchain («cadena de blocs») i altres tecnologies descentralitzades a Catalunya per tal d'aconseguir una ràpida i completa digitalització del territori. La candidatura compta amb el suport dels grups municipals de JxCat, Guanyem, PSC i Esquerra Republicana.

La Generalitat va aprovar el 2019 l'estratègia blockchain de Catalunya per situar-nos al capdavant en el seu ús i desenvolupament. El terme blockchain es coneix per la seva aplicació inicial en el registre de transaccions de valor associada a les criptomonedes, com els bitcoins. Formalment, es refereix a una base de dades distribuïda i descentralitzada formada per cadenes de blocs. Aquestes cadenes estan dissenyades per evitar la seva modificació un cop una dada ha estat publicada utilitzant un segell digital en el temps i enllaçant amb un bloc anterior.

Actualment hi ha projectes en marxa per aplicar aquest sistema en àmbits com la identitat digital, el registre de consentiment, la gestió i traçabilitat de residus o el suport en el trasplantament d'òrgans.