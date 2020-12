El nombre de passatgers de l'aeroport de Girona segueix en caiguda lliure

L'aeroport de Girona ha registrat 947 passatgers en tot el mes de novembre, un 97,96% menys que el mateix mes de l'any passat. Les restriccions de mobilitat i la finalització de la temporada turística implica una davallada en el nombre d'usuaris que han trepitjat la terminal gironina. De fet, les companyies que porten més passatgers a l'aeroport gironí no han portat cap passatger durant el novembre. A banda de la baixada en nombre de passatgers, també ha caigut el nombre de vols comercials. En tot el mes de novembre només s'han enlairat i aterrat 109 avions comercials, un 72,26% menys que l'any passat. La nota positiva la posen les mercaderies que segueixen creixent. Aquest mes de novembre han crescut un 22,82% respecte el novembre de 2019.

La situació de l'aeroport de Girona segueix crítica a causa de la pandèmia. Les restriccions de mobilitat, el tancament de bars i restaurants i la finalització de la temporada d'estiu en programació de vols han fet caure en picat el nombre de passatgers. En tot el mes de novembre només hi han passat 947 persones, un 97,96% menys de les que ho van fer durant el mes de novembre de 2019.

Aquestes xifres tan baixes fan arribar a la terminal gironina acumulant tan sols 171.121 passatgers en els onze mesos que portem de 2020. Aquesta xifra dista dels usuaris que hi havia entre gener i novembre del 2019, que arribaven a 1.894.508 passatgers, un 91% més dels que hi ha enguany.

Aquesta davallada es deu sobretot a la falta de vols comercials. Les principals companyies com ara Ryanair o Pobeda Airlines no han tingut passatgers durant el mes de novembre. De fet, només hi ha hagut 109 vols comercials en tot el mes, un 72,26% menys de les que hi havia el novembre de l'any passat. Pel que fa a la resta d'operacions, també ha caigut tot i que en menor mesura. En general s'han enlairat i aterrat 866 avions en tot el mes, un 37,7% menys que el mateix mes del 2019.

Pel que fa a les mercaderies, l'aeroport gironí segueix en augment. Al llarg del novembre s'han transportat 7.509 kg, un 22,82% més de les que es van transportar el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra també és lleugerament superior al nombre de kg transportats durant el mes d'octubre (2,48%), quan es van comercialitzar 7.327 kg.