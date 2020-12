Vuit entitats s’uneixen en una plataforma pels gats de Girona

Neix la Xarxa Gatera de Girona, una federació que agrupa vuit entitats animalistes amb l´objectiu de treballar per millor la situació dels gats de la ciutat. Es tracta de l´Asociación NOAA, Associació Gat & Gos Girona, Gats de Girona, Associació GiroGats, Associació Girona Animalista (AGA), El Cau de la Cendra, Protectora d'Animals Cap i Cua, i Som amics dels animals.cat.

Fa més tres anys que totes elles col·laboren sota el nom d´Observatori Animalista, fent d´interlocutors amb l´Ajuntament en temes com «la modificació de les ordenances, o el seguiment de la gestió de la gatera i les colònies de gats de carrer», assenyalen. Ara, la part específica sobre gats unifica recursos i esforços per la protecció i el benestar dels gats de forma «definitiva» i també, d´altra banda, controlar la població felina. Així, vol congregar «persones alimentadores, animalistes, associacions, serveis públics, i la ciutadania». A més, volen obrir-se a la ciutat i impulsar projectes educatius i de voluntariat.

Ara estan acabant el procés per fer oficial la federació, i en paral·lel, estan redactant un conveni per concretar la relació amb el consistori, en el qual també hi col·labora el Col·legi de Veterinaris i professionals mediambientals.

Des de la nova plataforma, formada per voluntaris, detallen tres línies d´actuació principals. La primera és el projecte «Gats de Girona», que s´ocupa de vigilar les colònies de felins de cada sector de la ciutat. La finalitat és controlar la població de les colònies, castrar gats perquè vagin minvant, i atendre qualsevol incidència per garantir que els gats estan sans. La persona responsable de cada sector també estarà en coordinació directa amb l´associació d´alimentadores.

La xarxa també vol mediar amb els ciutadans de les zones on s´instal·len colònies felines per, d´un costat, explicar-los que estan ben atesos i no tenen malalties, i de l´altra «fer-los entendre que són un membre més de la comunitat, de la ciutat». Uns membres que, a més, fan un servei de control dels rosegadors.