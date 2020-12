Gemma Geis és la candidata més votada de les primàries de JxCat a Girona

La diputada Gemma Geis serà cap de llista per Girona a les eleccions del 14-F. També s'han fet públics els resultats de la resta de demarcacions on Ramon Tremosa ho serà per Lleida i Albert Batet per Tarragona.

A Barcelona, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, i la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, s'han convertit aquest diumenge en els candidats més votats de les primàries d'aquesta formació. Canadell se situa al capdavant amb 1.269 vots (55,2%), mentre que Artadi el segueix de ben a prop amb un total de 1.212 vots (52,7%).

Els afiliats de JxCat han votat els candidats a ocupar els principals llocs de les llistes per les eleccions del 14-F. El cens ha estat de 5.128 persones, de les quals han votat un total de 3.688 (71,92%).

En aquesta segona fase de les primàries hi han concorregut 127 persones afiliades i simpatitzats de JxCat. Per demarcacions, a Barcelona optaven a formar part de les llistes un total de 70 persones; per Girona, van presentar una candidatura 21 persones; 20 a la demarcació de Lleida i 16 a la de Tarragona. La circumscripció amb una participació més alta ha estat la de Lleida amb un 79,31%, seguida per Tarragona amb un 77,34%. A Girona s'ha situat en un 71,6% i, finalment, a Barcelona ha registrat un 69,94%.

Cada afiliat ha pogut votar un màxim de dues persones a Lleida i Tarragona, tres a Girona i sis a Barcelona. En aquesta darrera circumscripció els dos candidats amb més suport a Barcelona han estat Joan Canadell i Elsa Artadi amb 1.269 vots i 1.212 vots, respectivament, per anar darrere de la presidenciable ja escollida, Laura Borràs. En tercer lloc s'ha situat Jaume Alonso-Cuevillas (1.172 vots), Jordi Puigneró (993 vots), Lluís Puig Gordi (883 vots), Meritxell Budó (713 vots), Damià Calvet (687 vots) i Josep Rius (524 vots).

Just per sota, i a pocs vots de diferència s'hi troben noms com els de la periodista Pilar Calvo (473) o l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (430). Altres candidats com el pallasso Jordi Pesarrodona (331) o el parlamentari Francesc de Dalmases (248) han obtingut un menor nombre de suports per part dels afiliats de la formació.

En el cas de Girona, la candidata més votada ha estat la diputada i portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis, que ha obtingut 350 vots. El segon lloc ha estat per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, amb 343 vots. Salvador Vergés (170 vots) i Francesc Ten (126) es posicionen en tercera i quarta posició.

A Lleida, el cap de llista serà el conseller d'Empresa i Coneixement del Govern, Ramon Tremosa, que ha obtingut 209 vots. El segon candidat més votat ha estat Jordi Fàbrega (100 vots) i Joan Carles Garcia (80 vots).

La llista de Tarragona l'encapçalarà el president parlamentari de JxCat, Albert Batet, que s'ha imposat com el candidat amb més suport per part de la militància, amb 207 vots. El segueixen Mònica Sales (123 vots) i Eusebi Campdepadrós (113 vots).

L'Executiva Nacional completarà la llista en cada una de les circumscripcions un cop s'hagin proclamat els candidats dels primers llocs. La proposta es farà combinant diversos criteris com són el suport que en cada circumscripció hagin obtingut les persones que no han estat proclamades, la paritat, la pluralitat ideològica, l'equilibri territorial, la diversitat professional, l'equilibri entre experiència i renovació institucional i la diversitat generacional. Aquesta proposta també se sotmetrà a votació dels afiliats.