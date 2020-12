Ensurt a Vila-roja en caure un cable encès en ple carrer

Més incidents amb la instal·lació elèctrica al barri de Vila-Roja de Girona. Aquest cop, s´ha desprès part del cablejat - que cremava- en ple carrer, i ha provocat fortes espurnes que han fregat l´edifici on se subjectaven. Un incident que ha sorprès els vianants que es trobaven al carrer en aquell moment, però que va en la línia de fets similars que el barri pateix des de fa més d´una setmana.

El president de l´Associació de Veïns (AV) de Vila-roja, Tomás Cepa, explica que aquest tipus de successos són freqüents darrerament al barri. De fet, a principis de mes, Diari de Girona ja va informar en dues ocasions de problemes d´aquest tipus, que «preocupen molt» els residents del barri. Cepa indica que els incidents amb el cablejat es concentren sobretot al carrer Planura, on les espurnes toquen un edifici que té dos habitatges. «El perill és que hi ha dues finestres amb persianes de plàstic», alerta Cepa, «i tenim por que s´acabi incendiant el pis».

Aquest dijous a la tarda, els cables van tornar a incendiar-se, per la qual cosa s´hi van desplaçar els Bombers i la Policia Municipal. La policia va tallar el carrer fins que no arribessin els tècnics de la companyia elèctrica, afirma el president de l´AV. Malgrat això, Cepa explica que els tècnics hi van sovint, però hores després de la seva intervenció, el cablejat torna a cremar. El president de l´AV afirma que els tècnics parlen de «sobrecàrregues» a la xarxa, però no resolen la situació. «Venen cada dia, però la solució no hi és», lamenta Cepa.

Un altre problema derivat de la instal·lació elèctrica són els talls de subministrament que afecten el sector Est de la ciutat de Girona. «Jo tinc un contracte i pago la llum, però constantment ens hi trobem sense», protesta Cepa.

I recorda que ja han fet diverses protestes, així com també interposat denúncies, per aturar aquesta situació, però la problemàtica persisteix de forma constant, tant a Vila-roja com al barri veí de Font de la Pólvora.