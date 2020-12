ACABEN les obres del carrer riu freser. Les feines han durat cinc mesos, i han convertit el tram entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre en una zona d´esbarjo per a vianants. «En aquesta zona de Pla de Palau-Sant Pau precisament hi ha un dèficit de places i espais comuns on la gent pugui estar amb tranquil·litat i sense cotxes», ha dit el regidor d´Urbanisme, Lluís Martí.