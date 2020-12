Girona fa seguiment dels indigents de la Ctra. Barcelona

L'Ajuntament de Girona fa seguiment a una quinzena d'indigents que viuen a les naus abandonades de la carretera Barcelona. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, explica que des del consistori i les entitats se'ls ofereix ajuda social, però també admet que més enllà d'intentar crear-hi «vincles de confiança» hi ha «poc marge» per millorar-ne la situació. Fonamentalment, perquè els mateixos sensellar no volen. «Sabem que l'estructura de les naus no està en les millors condicions, però és on volen estar i es tracta d'una propietat privada», diu Pi. A través de la tasca dels educadors socials, el consistori té constància que actualment hi ha una quinzena de sensellar que dormen a les naus. En concret, les que es troben entre l'antiga Simon i el nou emplaçament de la Clínica Girona.

La regidora de Dret Socials sí que subratlla però que aquests indigents, que en certa manera s'autoorganitzen dins els espais abandonats, tampoc generen problemes de convivència.