Desnonen una dona amb tres fills d'un pis de lloguer a Salt

Una dona amb tres fills a càrrec –una d´elles amb discapacitat– va ser desnonada ahir per incompliment en el pagament del lloguer, tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat. El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (CBS) no va tenir constància del desnonament fins dimecres, tan bon punt la llogatera va comunicar als serveis socials del municipi que l´anaven a desnonar el dia següent. El CBS va activar el mateix dimecres el procediment i, seguint-lo, es va posar en contacte amb la persona propietària de l´habitatge per intentar arribar a un acord.

Com que no es va trobar un punt d´acord, el CBS els va buscar una solució alternativa d´urgència i temporal perquè no es quedessin en situació de carrer. El poc marge de temps entre l´avís als serveis socials i el desnonament va impedir poder posar en marxa el procediment abans, així com notificar el jutjat a temps.

L´afectada pel desnonament, A. M., feia cinc anys que vivia al pis de lloguer, i es troba en una situació de vulnerabilitat, amb dos fills menors i una de major d´edat amb discapacitat.

La persona propietària de l´immoble afirma que la llogatera portava dos anys sense pagar les mensualitats, i que havia intentat posar-se en contacte amb A.M. per avisar-la que, en últim recurs, iniciaria la via judicial, però argumenta que no li va fer cas.

Després de rebre la primera notificació del llançament, la llogatera va poder aconseguir una pròrroga de 15 dies amb la seva advocada. Malgrat això, A. M. explica que no va tenir temps de trobar un altre habitatge.

Fins pocs dies abans del desnonament no va poder connectar amb persones que la van ajudar en el procediment per demostrar la seva situació i fer els tràmits pertinents per evitar el desnonament, però no va comptar amb prou marge de temps perquè tingués efecte. Ahir al matí la comitiva judicial va tirar endavant el llançament. La família es va dirigir als serveis socials, on se li va donar un sostre temporal amb caràcter d´urgència.