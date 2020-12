Un restaurant de Girona denuncia la consellera Vergés per les pèrdues econòmiques ocasionades pel tancament

Un restaurant de Girona ha denunciat la consellera de Salut del Govern, Alba Vergés, per les pèrdues econòmiques ocasionades pel tancament de la restauració a causa de la pandèmia del coronavirus. El document presentat al jutjat denuncia pèrdues directes de més de 42.000 euros, juntament amb una suma de 15.000 euros de beneficis. L'establiment denunciant, la rostisseria l'Arest, sosté que Vergés va adoptar aquestes mesures restrictives per "interessos partidistes", ja que volia "continuar amb els contractes milionaris donats a dit per la Generalitat". En aquest sentit, la denúncia, a més dels delictes de prevaricació, incorpora els de malversació i tràfic d'influències perquè diu que "els indicadors sanitaris" els gestiona l'empresa privada Ferroser, filial de Ferrovial.

Segons la denuncia, el "tancament" del seu restaurant s'ha justificat per part de la consellera per diferents indicadors, gestionats per aquesta empresa que va ser "contractada amb un pressupost de més de 17 milions d'euros" i personal "no qualificat i sense experiència mèdica". En aquest sentit, el denunciant també sosté que el gestor és Roger Junqueras, germà del líder d'ERC, Oriol Junqueras. A la denúncia també s'exposa que el contracte amb Ferrovial per la gestió del 060 s'ha "renovat" per una suma de "10,5 milions d'euros".

A partir d'aquests arguments, el denunciant considera Vergés culpable d'atorgar de forma "directe i sense concurs públic" aquests contractes. D'aquesta manera, conclou que l'ordre del tancament del sector de la restauració, considerant que eren gairebé "els únics culpables dels elevats índexs de contagis", es fa d'acord amb uns indicadors proporcionats per "empreses amb interessos econòmics en el cas".