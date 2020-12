SEGON COP EN POCS DIES QUe LA SEU DEL PDECAT de GIRONA REP PINTADES. El Partit Demòcrata ja n´havia patit d´altres fa només quatre dies a la seva seu de Girona. Ahir el partit polític va publicar que havia tornat a passar a través de Twitter, on va afirmar que «actes com aquests no ens faran enrere».