Glaça a l’àrea urbana de Girona i Salt arriba a -3,7ºC

Le temperatures de ple hivern estan instal·lades a les comarques gironines i ahir va glaçar a gran part de l´àrea urbana de Girona. El meteoròleg i col·laborador de Diari de Girona Gerard Taulé, fent un repàs a les temperatures mínimes més destacades de Salt, Girona i Sarrià de Ter, mostra com a l´estació de les Deveses de Salt es va arribar a la temperatura més baixa de l´àrea urbana, amb -3,7 graus. Un espai natural on, segons l´expert, ja ha glaçat vuit dies seguits d´aquest desembre.

La resta de temperatures registrades a l´àrea urbana més pròxima a la ciutat de Girona mostren que a Sarrià de Ter, per exemple, el mercuri també va baixar de valent, amb -0,3 graus, on també va quedar tot ben blanc. En aquest municipi gironí també s´hi va registrar una temperatura encara més baixa, de 3,2ºC negatius a Sarrià de Dalt, al cantó de la riera Xuncla. A Salt, a l´estació XOM, també va caure el termòmetre amb -1,5 graus. Aquestes temperatures van anar acompanyades d´un dia que ahir va ser de sol, i el vent calmat.

A Girona ciutat la situació de les temperatures mínimes va ser diferent, ja que a l´estació meteorològic de l´escola Doctor Masmitjà s´hi va registrar una temperatura mínima alta, d´1,6ºC. Es tracta d´una àrea plana de la ciutat però s´ha de destacar que a l´observatori de Girona-Montjuïc (184 m) el termòmetre encara va pujar més: va haver-hi una mínima de 2,6ºC, fruit de la inversió tèrmica.

El meteoròleg destaca que ahir la inversió tèrmica, com en moltes nits d´hivern, va provocar que la temperatura fos més alta en una zona amb poca densitat de població com Montjuïc que no en l´àrea amb més densitat de població, com és l´Eixample, 15.000 habitants/km2.

A banda de l´àrea urbana ?també va ser un dia plenament ?hivernal en moltes localitats. ?Destaca la mínima d´11 graus sota zero a la Tosa d´Alp i els 9,8 ?negatius d´Ulldeter. Però a la ?plana, en ?municipis com Fornells de la ?Selva (-3ºC) o a Vilobí d´Onyar (-2,7ºC) també va glaçar de valent.