Comença l'enderrocament d'una antiga fàbrica de Cassà

L'Ajuntament de Cassà de la Selva preveu que aquesta setmana comencin les obres per enderrocar l'antiga fàbrica de suro del Reliable, situada a l'entrada del municipi per la carretera de Caldes de Malavella. En aquests terrenys s'hi construirà una nova superfície comercial.

El projecte d'obra també inclou l'ampliació de les voreres del passeig Ferrocarril i del carrer Germà Agustí, que seguiran la línia de la urbanització actual i «es convertiran en un espai ampli i enjardinat», segons ha informat el consistori a través d'un comunicat. L'Ajuntament ha afegit que a la mateixa parcel·la s'hi habilitarà una zona verda, i també es mantindrà espai destinat a aparcament públic.

Als terrenys on ara hi ha l'antiga fàbrica del Reliable, s'hi farà un nou supermercat Bonpreu. El centre comercial ocuparà una superfície de 2.200 metres quadrats i disposarà d'un aparcament soterrat en el mateix edifici.

Pel que fa al trànsit, quedarà afectada la circulació en algun dels seus trams al passeig Ferrocarril i els carrers Germà Agustí i Sínia.

En una primera fase, es restringirà el pas de vianants per la vorera propera a la façana de l'antiga Reliable, al passeig Ferrocarril. També es restringirà el pas per la Via Verda en el moment de l'enderroc.

Al carrer Germà Agustí, entre la rotonda de la Rambla i el carrer Sínia, es farà pas alternatiu mentre durin les obres d'enderroc de la façana lateral. Al carrer Sínia, es restringirà l'estacionament de vehicles quan s'iniciïn les obres d'enderroc de la façana lateral del pati.

Per últim, es restringirà l'estacionament d'una part de l'aparcament públic de Reliable, i concretament, el més proper a la façana lateral del pati de l'empresa Reliable.

Es preveu que els treballs inicials comencin demà, 9 de desembre, i s'allarguin fins al juny del 2021.