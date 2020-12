Entrega de diplomes dels participants en els cursos del Clúster Èxit

Malgrat la crisi sanitària i social que estem vivint a causa de la pandèmia de la Covid-19, un total de 48 persones amb dificultats especials han pogut participar aquest any en els cursos impulsats pel Clúster Èxit a través del programa Incorpora de la Fundació "la Caixa". El 70% de les persones ateses en aquests programes ocupacionals han finalitzat la formació amb diploma i el 33% s'han inserit laboralment en alguna de les empreses col·laboradores. Les dades s'han donat a conèixer avui durant el tradicional acte d'entrega de diplomes, que s'ha celebrat de manera virtual i ha comptat amb la intervenció de Joan Romero, conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ.

Els 'Punts de Formació Incorpora' són una iniciativa pionera de formació adaptada als col·lectius amb dificultats especials que permet una formació qualificada i capacitada per a la millora de l'ocupabilitat i per al desenvolupament d'una activitat laboral. Els Punt de Formació volen ser una peça fonamental que ajudi a consolidar a persones en risc d'exclusió social i dificultats especials (trastorn mental sever i discapacitat intel·lectual) en els llocs de treball i garanteixi una rendibilitat de les persones inserides.

En el darrer any, s'han desenvolupat tres àmbits de formació: Curs d'Operacions Bàsiques Auxiliar de Comerç, impartit per la Fundació Ramon Noguera; Curs d'Operari/a de Comerç, a càrrec de Fundació Drissa; i Curs de Reposador/a de Grans Superfícies i Magatzems, a càrrec d'Astrid-21.

En total, s'ha format a 48 persones, de les quals 11 han fet pràctiques laborals i 16 s'han inserit laboralment en alguna de les empreses que col·laboren amb el programa. Els alumnes han estat homes i dones d'entre 16 i 56 anys i amb un grau de discapacitat que oscil·la entre el 33% i el 65%.

Durant la presentació de les dades, Anna Güell, gerent d'Ecosol i membre del Clúster Èxit, ha destacat que els mateixos alumnes "valoren molt positivament l'acció formativa amb l'empresa i consideren que les pràctiques els han ajudat a millorar el seu desenvolupament personal, a recuperar la confiança en ells mateixos i consideren que els servirà per trobar feina i progressar professionalment". "Per aquest motiu - ha afegit- cal generar més aliances amb el sector empresarial per poder seguir treballant per a la inserció laboral de les persones que atenem".

L'acte d'entrega de diplomes s'ha fet online i s'ha pogut seguir en directe per Youtube. Durant l'acte s'han entregat també els premis Incorpora, amb els quals les entitats del Clúster Èxit reconeixen la tasca de les empreses participants. Aquest any han rebut aquest reconeixement les empreses Setitrans SL, LafCarr, Carns Bassó, Òptimus i Tradeinn.

Jaume Farré, director de l'Àrea d'Inclusió Social de la Fundació "la Caixa" ha felicitat tots els alumnes que han obtingut el diploma i que "de ben segur aviat estaran treballant en alguna empresa a de Girona" i ha destacat "la capacitat dels tècnics d'inserció laboral de les entitats del Clúster de reinvertar-se en aquests moments tan difícils per estar al costat de les persones".

L'acte ha comptat també amb la intervenció especial del conseller delegat d'Acció de la Conselleria d'Empresa i Coneixement, Joan Romero, qui ha destacat la importància de l'economia social dins de l'economia catalana. "L'economia social suposa el 2% del PIB i hi ha 180.000 llocs de treball vinculats a aquest sector. És evident que sou un sector molt important i que tindreu també un paper destacat en la recuperació de l'economia", ha afirmat. Romero ha ofert una ponència titulada "Perspectives de futur de l'economia catalana", durant la qual ha expressat el seu convenciment que al 2022 s'haurà pogut revertir l'actual situació de crisi sanitària, social i econòmica. "Cal una transformació, assumir els reptes de la digitalització i la sostenibilitat, però tenim els elements necessaris per fer-ho. Si seguim col·laborant i treballant junts ens en sortirem", ha afegit.

La cloenda ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que agraït a les entitats del Clúster el fet que hagin mantingut aquesta jornada malgrat les dificultats i limitacions derivades de les restriccions per la pandèmia. "Amb aquest acte feu un reconeixement i doneu visibilitat a l'esforç de determinades entitats i persones, i és important fer-ho perquè això aporta ànim i allunya la frustació", ha dit l'alcaldessa, que ha volgut posar en valor també la tasca dels equips tècnics de les entitats i la implicació de les cinc empreses reconegudes.