plaça independència. La plaça Independència de Girona acull el mercat de Nadal fins al 5 de gener. Va obrir ahir amb 23 parades, deu menys que l´any anterior i complint totes les mesures de seguretat i salut per evitar la propagació de la pandèmia. D´altra banda, des d´avui torna a muntar-se el mercat de filatèlia i col·leccionisme dels dissabtes a la plaça Sant Fèlix i al seu entorn i demà hi haurà el mercat a la plaça Catalunya, com havia estat habitual els diumenges.