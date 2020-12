El PSC reclama al govern de Girona que busqui una via per pactar el pressupost

La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, considera «impensable» que la ciutat no tingui pressupostos adaptats a la situació actual per combatre la crisi per la covid-19. «La situació de Girona és greu i exigeix que el govern hi actuï». Com ho faran sense pressupostos? Aquest és el full de ruta per al pròxim any. I a Girona no n´hi ha?», es va preguntar Paneque. La representant del PSC va indicar que la primera mesura ha de ser destinar els dos milions d´euros de romanents a ajuts directes al comerç, la restauració, la cultura, el turisme i els autònoms. «No hi poden haver polÍtiques de contenció quan les persones i el teixit econòmic es troba en una situació límit», va defensar Paneque.

La portaveu del grup municipal ha demanat que l´equip de govern s´esforci per trobar vies de pacte a Girona. «La previsió del govern és prorrogar els pressupostos de 2020, uns pressupostos pensants per una situació sense coronavirus. Prorrogar el pressupost de 2020, que es va aprovar tot i els vots contraris del PSC, ERC i Cs, constataria que l´actual equip de govern, de 13 regidors, viu d´esquenes a la ciutat, ignorant les necessitats de la ciutat. Què farà ERC? Conformar-se a governar amb uns pressupostos que no volen? », va assenyalar la representant del socialista.