El parc del Migdia té la senyalització i el mirador trencats i en mal estat

No és d´ara. És de fa mesos. El parc del Migdia de Girona té molts dels elements de senyalització i d´informació trencats, pintats o no s´hi pot llegir res perquè les lletres s´han esborrat. El pas del temps ha desgastat els cartells i els panells i no s´han reposat, ni canviat, ni netejat. Passa també amb els bancs -alguns dels quals s´han retirat directament. També hi ha arbres talats des de fa temps que no s´han substituït i la zona del mirador té la barana trencada.

Alguns dels cartells informatius explicaven els tipus d´arbres i arbusts que hi ha a la zona. Altres demanaven tenir respecte per l´entorn, i normes bàsiques com no deslligar el gos o que està prohibit banyar-se al llac artificial. Hi ha grafitis, s´ha malmès el que hi havia escrit o directament ja estan sense res.

A la zona del mirador, on s´accedeix per unes escales, un tros de la barana de fusta està trencada i hi ha ple de pintades. En un dels punts, fins i tot, la barana ha desaparegut i hi ha una cinta alertant de la mancança i per evitar caigudes. La cinta, però, ja està per ?terra.

Però no només això. Hi ha bastant més. Hi ha papereres i bancs pintats i desgastats sense que s´hagi actuat per mantenir-los en un estat decent i hi ha diversos arbres talats que no han estat substituïts. Alguns dels bancs que hi havia de costat han desaparegut.

Però hi ha més: a l´entrada del parc des del carrer Migdia hi ha una escala de fusta on es marcaven els límits dels esglaons amb una franja groga per tal d´alertar del desnivell existent. D´aquesta manera es volien evitar ensopegades a persones amb poca visibilitat. Amb el pas del temps, les franges s´han despintat i ara aquest color ha pràcticament ha desaparegut.

El mal estat de tots aquests elements ha provocat que la professora universitària i exregidora del PSC Isabel Salamaña s´hagi posat les mans al cap. L´expolítica dels governs de Joaquim Nadal i Anna Pagans ha lamentat l´estat del parc i afirma que després de fer el ?recorregut i fotografiar tots els ?desperfectes per difondre´ls a les xarxes socials, ha marxat «trista».

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha admès que l´espai té alguna deficiència i que hi ha aspectes millorables, però ha apuntat que «aprofitant que cal canviar l´arbrat per un problema amb els pins», l´Ajuntament vol «aprofitar per fer un nou projecte paisatgístic de remodelació del parc». La idea és encarregar aquest projecte l´any vinent i que tot plegat es faci conjuntament des de les àrees de Medi Ambient i d´Urbanisme, on hi ha els paisatgistes.

ELEMENTS QUE FAN MAL A LA VISTA. Elements malmesos des de fa massa temps. 1 Un cartell sobre algun tipus d´arbre, totalment inintel·ligible.

2 Un panell informatiu sobre el parc, ple de pintades. 3 Un forat a la barana de fusta del mirador del parc. F