El mercat de filatèlia i col·leccionisme de Girona torna aquest cap de setmana. El mercat havia quedat aturat per la Covid, però ara els organitzadors han explicat que han decidit tornar. Aquest dissabte ja seran a la zona de la plaça de Sant Fèlix i el diumenge a la plaça Catalunya.

Les parades que solien omplir la pça de Sant Fèlix i la plaça Catalunya van decidir cancel·lar l'activitat de forma temporal a principis de novembre, tal com passava en altres municipis. Entre els arguments hi ha les restriccions per la pandèmia que feien inviable que hi hagués tots els paradistes i el poc ambient i pocs possibles clients que hi havia darrerament.