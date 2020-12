Les terrasses de Girona, plenes el primer diumenge de reobertura

La plaça de la Independència de Girona estava ahir al migdia plena de gom a gom com la majoria de carrers del centre de la ciutat, per on caminaven riuades de gent a les acaballes del primer cap de setmana de la reobertura de bars i restaurants a Catalunya. Després de la pluja de dissabte, el bon temps d'ahir va treure la gent un altre cop al carrer.

Tot i això, no tots els establiments de la ciutat estaven oberts, i la majoria dels que sí, ho feien amb menys taules del que és habitual. Alba Pérez, cambrera de l'Imperial Cafe, explicava que havien decidit col·locar-ne només sis per assegurar la distància de seguretat entre clients. L'interior del local estava buit. «A dins hi poden haver tretze persones, però la gent vol estar a fora no tancada», va explicar la cambrera.

A fora, les taules més buscades eren aquelles on tocava el sol, per aprofitar el bon temps de diumenge després de dies de pluja. D'entre els privilegiats que havien tingut la sort de fer-s'hi un lloc, hi havia la família Vinyoles Pernau: en Marc i la Maria amb els seus fills Aina i Eloi. «Com que ja som quatre, no podem quedar amb ningú de la família o amb els amics», va dir el pare.

En una de les taules a l'ombra d'un altre establiment, hi seien l'Aina Vila amb una amiga amb qui feia molt que no es veien. «El que més hem trobat a faltar del tancament de bars és que sigui fàcil trobar-se amb la gent i poder socialitzar», va assenyalar. Vila havia arribat a Girona des de Vilablareix fent esport, per complir amb les mesures de confinament municipal.

Palplantats al mig de la plaça hi havia l'Ariadna Muñoz i en Jaume Muselles que buscaven, sense èxit, una taula lliure. «No sabem si està tan ple perquè ha plogut durant molts dies o si cada cap de setmana serà igual. Ho haurem d'anar veient», va indicar Muñoz. Muselles va confessar el que els havia passat pel cap: «Ens estàvem plantejant fer com abans: agafar-ho per emportar i seure en un banc». La parella va acabar decidint-se per canviar d'ubicació i prendre alguna cosa a una terrassa de la Rambla.

A l'interior del Frankfurt Leo Boeck, la cuinera Maria Espinoza va explicar que està sent fàcil complir amb les mesures perquè «la gent ja està mentalitzada» i coincidia amb altres restauradors sobre els dies que havien estat més forts: «Dilluns i dimarts». Espinoza va aprofitar per explicar la problemàtica de treballar amb mascareta: «Costa molt respirar amb l'escalfor de la planxa. S'hauria de trobar una alternativa».

A l'altra banda del riu Onyar, a la Ramba, hi seia un grup de sis amics que s'havien hagut de separar en dues taules i mantenien una conversa a distància. «No sabíem que podíem ser quatre persones com a màxim. Ens ho han dit els del bar», va indicar Chloe Carreras, una de les integrants del grup.

