Campanya solidària de l’Espai Gironès per desenvolupar una teràpia de l’IDIBGI

El centre comercial Espai Gironès col·laborarà amb la campanya de Nadal, que comença avui, amb la lluita contra la pandèmia. Concretament es farà una donació al projecte de l´Institut d´Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) per desenvolupar una nova teràpia per evitar l´accés del virus als pulmons. El projecte és del grup de replicació cromosòmica encapçalat pel doctor Jordi Frigola. Per cada targeta regal de 30 euros o més que es compri a l´Espai Gironès, el centre comercial en regalarà una de 10 euros i anirà sumant, per cada compra, 5 euros a aquesta iniciativa de recerca. Les targetes regal no caduquen fins al desembre de 2021. El repte és fer una donació de 10.000 euros.

L´investigador i responsable del grup, Jordi Frigola, va destacar, durant una roda de premsa telemàtica, que «la pandèmia està imposant nous reptes sense precedents en la història més propera». En aquest sentit, va indicar que aquesta «nova realitat manifesta novament la importància de la recerca d'avui per poder afrontar els reptes del demà. Davant de situacions extremes, calen múltiples solucions que actuïn de manera cooperativa i sinèrgica». Per això, va exposar que «exemples de cooperació, com el de l'Espai Gironès i l'IDIBGI, són més necessaris que mai». «Al final, apostar per la ciència és una inversió segura, tots hi sortim guanyant», va concloure.

« Per nosaltres és un honor poder ajudar en la investigació a una entitat de referencia de les comarques gironines com es l´IDIBGI. Aquest any, a més, agreujat amb la pandèmia, ha estat especialment important poder contribuir en la investigació i, concretament, per evitar la seva afectació als pulmons», va remarcar el gerent de l´Espai Gironès, Pau Jordà.

La responsable de Mecenatge de l´IDIBGI, Ferran Pedró i la responsable de Marketing de l´Espai Gironès, Cristina Plana, també van ser presents a la roda de premsa en línia. Plana va explicar que, en cas que no s´arribessin als 10.000 euros, el centre acabaria afegint els diners que faltessin per arribar a aquesta quantitat i lliurar-la a l´IDIBGI.