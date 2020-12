Els quatre detinguts pel crim de la infermera de Girona passen a disposició judicial

Els quatre detinguts pel crim de la infermera trobada lligada al seu domicili de Girona el 26 de setembre han començat a passar a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Girona. Després de dos mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona va desplegar un operatiu dilluns al matí amb escorcolls simultanis a Girona, Lloret de Mar i Rubí. El dispositiu es va saldar amb la detenció de tres homes i una dona. La detinguda era companya de feina de la víctima. La infermera era supervisora al Servei de Nefrologia i Diàlisi de la Clínica Girona i l'arrestada hi treballava com a auxiliar d'infermeria. La investigació conclou que els detinguts es van conxorxar per perpetrar un robatori a casa de la víctima.