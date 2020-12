Aprendre cuina (i vida) saludable saltant barreres econòmiques

Aprendre a fer una pizza amb base de coliflor, cuinar postres saludables sense sucre, tècniques de neteja sostenible o elaborar, amb herbes naturals, un ungüent per alleugerir el mal d'esquena. Tot això, i moltes més, són habilitats que molta gent pot adquirir fent cursos o anant a xerrades en tota mena d´associacions. Però què passa amb la gent que per motius econòmics, per la barrera idiomàtica o simplement perquè està fora dels circuits d´informació habituals està fora d´aquest circuit associatiu. Doncs que també ho ha de poder aprendre. I amb aquest esperit, Càritas Girona fa anys que organitza formació per a persones vulnerables com, per exemple, el que la setmana passada es va fer a la Bisbal d´Empordà després de mesos on la pandèmia havia complicat molt la feina que fan des del Serveis d´Aliments de Càritas i del CDA (Centre de Distribució d´Aliments) en el camp de la formació amb la col·laboració del Dipsalut de la Diputació de Girona.

«Ens dirigim a usuaris del servei d'aliments, a moltes poblacions gironines cada cop hi ha més persones que perceben l´ajuda a la cobertura del dret bàsic de l´alimentació, i tenim des de perfils de gent sola, a parelles de 30 a 50 amb fills, a famílies monomarentals...», explica Gemma Vidal, responsable dels tallers de formació del CDA i dels Serveis d'Aliments, que assenyala que aquests perfils es van repetint arreu tot i que «en poblacions més petites hi ha més gent nascuda aquí i en poblacions més grans el percentatge de nouvinguts és més alt».

«La pandèmia ens ha complicat formacions, com la de la setmana passada a la Bisbal amb l'aforament limitat a cinc persones, perquè és molt important que siguin presencials perquè la gent que hi participa enforteix la seva xarxa social i poden rebre en persona informacions que les empoderin per encarar millor la seva situació de vulnerabilitat», destaca Vidal que, però, diu que difícilment aquesta mena d'iniciatives arriben a persones sense llar. En aquest camp, Càritas treballa amb persones vulnerables buscant aquesta relació entre «alimentació saludable i econòmica» buscant oferir unes idees i habilitats per «cuidar la salut familiar, a través de la nutrició basada en la dieta tradicional mediterrània». A Càritas Girona tenen clar que, en la situació actual, moltes persones estan en una situació de vulnerabilitat, però que «això no ha de ser permanent» i, per tant, com més formació i habilitats tinguin molt millor per a elles. I la formació pot ser de caràcter laboral, però també com en aquest cas orirentada a adquirir habilitats sobre cuina sense que la seva situació econòmica els hi impedeixi, o els hi condicioni, tenir hàbits saludables.

El taller sobre com elaborar, amb herbes naturals, un ungüent per alleugerir el mal d'esquena que la mateixa Gemma Vidal va impartir la setmana passada la Bisbal d'Empordà exemplifica la recuperació de les formacions del Servei d'Aliments de Càritas i del Centre de Distribució d'Aliments després d'un 2020 molt complicat per les restriccions sanitàries imposades pel coronavirus. Un any on, a tall de comparació, s'han pogut fer moltes menys formacions que en el 2019. L'any passat, les formacions van arribar a 1.766 persones amb 135 accions formatives entre càpsules, tallers i cursos teòrics. Per exemple, a la Bisbal al llarg del 2019 s´hi havien fet el taller de cosmètica natural «A flor de pell», el cicle de cuina econòmica i saludable «Cuina de tardor» i o el taller de neteja ecològica «Tècniques de neteja sostenible».