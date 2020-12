Es prorroga la prova pilot de la línia 12 durant sis mesos més

El consell d'administració de TMG (Transports Municipals del Gironès) ha acordat allargar sis mesos la prova pilot de la línia 12. Es tracta d'un itinerari nou que TMG va tirar endavant fa mig any i que enllaça la vall de Sant Daniel amb la residència de gent gran Puig d'en Roca, i que arriba i surt de l'avinguda Ramon Folch. L'autobús s'atura en diversos punts com: el CAP Santa Clara, el pont de Pedra, la plaça de Catalunya, la plaça del Vi, la rotonda del pont de Pedret i a la rotonda del Rellotge o a diversos punts del passeig de la Devesa. La prova pilot acabava demà i una nova línia només podria funcionar amb l'aprovació del ple municipal. De moment, però, es prorroga la prova pilot. Amb aquests sis mesos s'espera tenir més dades per comprovar-ne l'ús.