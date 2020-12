Els sanitaris són àngels al cartell dels Pastorets

els pastorets de girona assignen el paper d'àngels al personal sanitari en un cartell ambientat en la pandèmia tot fent un reconeixement als professionals de la salut. Els pastors, bestiar i fins i tot una carpa de l'Onyar hi surten protegits amb una mascareta en el seu tradicional peregrinatge cap a Girona; aquest any, arribant des de l'hospital Josep Trueta de la ciutat. El nou cartell anuncia les funcions de la tradicional obra que el grup Proscenium ha programat per aquestes festes de Nadal. La companyia ha adaptat les actuacions amb mesures per evitar l'expansió del coronavirus. Concretament, han anunciat un total de set funcions que tindran lloc al Teatre Municipal de Girona. Es faran els dies 25, 26, 27 i 30 de desembre de 2020, i l'1, 2 i 3 de gener de 2021, a dos quarts de sis de la tarda. D'altra banda, aquest any el Grup Proscenium també commemora el seu quarantè aniversari, que van començar a celebrar des de l'octubre amb una lectura del Comte Arnau de Segarra a la Planeta.