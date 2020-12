Salt posa 210.458 euros a la piscina per restablir l'equilibri financer

Un ple extraordinari municipal de l'Ajuntament de Salt va servir per aprovar ahir al vespre una modificació de crèdit de 201.458 euros a la concessionària de la piscina municipal, la UFEC, per restablir l'equilibri financer trastocat arran del tancament durant l'estat d'alarma. El tancament de la piscina va afectar del març al juny i es van generar un seguit de pèrdues que ara s'han de mitigar amb els diners que es treuen del romanent de tresoreria per a despeses generals. L'acció està regulada amb un reial decret de l'estat d'alarma. Aquesta modificació de crèdit va tenir el suport de l'equip de govern (ERC i JxCat) i dels regidors de Vox. El grup municipal del PSC hi va votar en contra en no veure els números clars ja que, al seu parer, la xifra és excessiva. IpS-CUP es va abstenir pel mateix motiu i per les presses en la tramitació de la modificació.