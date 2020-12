El Maker Faire Girona mostra la invenció que trenca les fronteres entre disciplines

El moviment maker s'ha escampat arreu del món amb el lema Do It Yourself (fes-ho tu mateix) ajuntant sota el seu paraigua tota mena de gent, des d'investigadors i enginyers a cuiners i dissenyadors passant per artistes, que aprofiten la tecnologia i les innovacions digitals per crear. Fer-ho un mateix, però també en relació amb els altres ( Do It Whit Others) perquè «tot està relacionat, les investigacions que es fan a l'espai tenen influència sobre la terra, com veurem a Girona, els mapes que construeixen els robots submarins ajuden a detectar el càncer de pell», explica Paca Ciller, del Laboratori d'Inclusió Social Digital SokoTech, que juntament amb l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona organitzen des d'avui fins diumenge el Maker Faire Girona 2020. Una mena de fira, aquest any virtual pel coronavirus, on s'explorà la creativitat i la invenció saltant-se les fronteres de les diferents especialitats. Fins a vint-i-set creadors i investigadors locals i internacionals d'avantguarda protagonitzaran cinc grans diàlegs sobre temàtiques tan diverses com l'alimentació, la robòtica, l'espai, la moda o la biotecnologia.

«La gent que estigui interessada a saber què s'està fent ara a Girona, i al món, ha de treure el cap als diàlegs del Maker Faire», avisa Ciller, que lamenta que la covid-19 no hagi deixat de fer de manera presencial a Girona una fira que es replica per tot el món des del seu origen a San Francisco, però a través de la pantalla es podrà escoltar des del xef Paco Pérez o passejar per la Masia I+D del Celler de Can Roca de la mà de la seva directora, Héloïse Vilaseca, a escoltar projectes «fets a Girona» com els avenços en el disseny i construcció de vehicles subaquàtics autònoms per a usos científics i industrials que explicarà el director del Centre d'Investigació en Robòtica Submarina de la UdG, Pere Ridao. Entre d'altres exemples com l'ONCOen3D, un projecte d'enginyeria biomèdica amb resultats importants en la recerca contra el càncer de mama; o la feina de l'investigador del grup Visió per computador i robòtica (Vicorob), Rafa Garcia, sobre com els mapes que construeixen els robots submarins ajuden a detectar el càncer de pell.

Més enllà de la possibilitat d'entrar a la Masia I+D del Celler de Can Roca, les visites virtuals del Maker Faire Girona 2020 també donaran l'oportunitat, poc habitual, d'entrar dins del supercomputador MareNostrum o la Fábrica de Galletas , un edifici de Bilbao on s'ajunten en un mateix lloc makers, artistes i dissenyadors.