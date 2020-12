La Fundació Pallach crea un nou premi dirigit a «Empreses per l'educació i el compromís social»

Coincidint amb l'any del centenari del naixement del pedagog i polític empordanès, la Fundació Pallach ha creat un premi per a «Empreses per l'educació i el compromís social» que s'afegeix als premis ja existents convocats per l'Ajuntament de Figueres (XVI Premi d'Experiències Educatives), per l'Ajuntament de Palafrugell (VI Premi d'Articles Periodístics) i l'Ajuntament de Begur (VI Premi de Narrativa Curta) dins del conjunt dels Premis d'Educació Josep Pallach. El termini per presentar treballs i propostes en les quatre categories dels premis acaba el 31 de gener del 2021.

Pel que fa al nou premi dirigit a «Empreses per l'educació i el compromís social», la Fundació Pallach el posa en marxa per «enaltir el compromís social que les empreses de diferents àmbits del teixit empresarial tenen amb l'educació» i d'aquesta manera aconseguir que «com més persones i col·lectius millor, prenguin consciència clara que això de l'educació és realment cosa de tots» amb l'objectiu final d'aconseguir una «societat més humana, més educada i pròspera per a tothom i en tots sentits». Les bases del premi, que es poden consultar a la pàgina web de la fundació, detallen que es distingirà cada any a tres empreses de Catalunya -«una de petita, una de mitjana i una de gran»- i també els diferents criteris per a l'elecció.