Comencen les obres de reurbanització del carrer Doctor Castany de Salt

L'Ajuntament de Salt ha iniciat aquest dilluns 30 de novembre les obres de reurbanització del carrer Doctor Castany en el tram que va des del carrer Major fins a l'Avinguda dels Països Catalans. L'actuació compta amb un pressupost de 174.822 euros i el termini d'execució és de quatre mesos.

El projecte de reurbanització s'ha elaborat recollint les aportacions que han realitzat els veïns i veïnes del vial i, en aquest sentit, la proposta inicial s'ha modificat i ara també recull l'ampliació de les voreres i el soterrament dels creuaments de línies aèries.

En aquest sentit, els treballs permetran ampliar les voreres fins a 1,75-2 metres d'amplada per complir amb la normativa d'accessibilitat, es traslladaran els embornals i s'asfaltarà el carrer de nou, construint una plataforma a un únic nivell. La millora de la calçada es tornarà a executar després que s'aturessin els treballs que va iniciar l'anterior adjudicatari perquè el resultat no era satisfactori.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "amb el projecte de reurbanització del carrer Doctor Castany continuem les inversions previstes per millorar la xarxa viària del municipi, un eix estratègic que inclou el Pla d'Actuació Municipal. Durant l'actual mandat està previst destinar-hi uns dos milions d'euros". Per la seva banda, el regidor de Territori, Àlex Barceló, afegeix que "després d'escoltar els veïns vam treballar les seves propostes amb els serveis tècnics municipals per tal d'encaixar-les en el projecte inicial i així ho hem fet".

En total s'actuarà en un tram del vial d'una longitud aproximada de 235 metres i també està prevista una franja d'aparcament al costat oest d'entre 1,80 i 2 metres d'amplada.