Les terrasses de Girona s'omplen amb el bon temps d'aquest diumenge

Les terrasses del centre de Girona s'han omplert aquest diumenge aprofitant el bon temps, en el que ha estat el primer cap de setmana amb l'hostaleria oberta. Això sí, el confinament perimetral ha fet que molts establiments decidissin seguir tancats, ja que no els surt a compte obrir. Entre els clients, la majoria es mostraven satisfets de poder tornar als bars, si bé reconeixen que van amb més compte que no pas a la primavera. "Les terrasses ens donen vida i en teníem moltes ganes. Això sí, cal anar en compte", remarca l'Olga Carmona que ha anat a esmorzar amb el seus pares i el seu fill. Per la seva banda, els restauradors expliquen que a vegades han de fer "de policia" però que, majoritàriament, la gent respecta les normes.

Des de primera hora del matí les terrasses dels bars del centre de Girona s'han començat a omplir de clients. Al migdia, a més, carrers comercials com el Santa Clara o la Rambla presentaven un aspecte ben diferent al d'aquest dissabte, en el primer cap de setmana amb els bars oberts després del tancament d'octubre. I és que el bon temps ha fet que molts negocis s'animessin a obrir, i els gironins han respost. La Diana és la responsable del torn de matí del bar Porcus de Girona, i explica que, malgrat que han omplert, es nota el confinament perimetral.

"La veritat és que hem vist com hi ha menys gent. Nosaltres estem al costat del Barri Vell i molts dels turistes venien després de fer una volta. Esperem que es pugui recuperar de nou la mobilitat", assenyala la Diana.

Ella, com bona part dels professionals de l'hostaleria, reconeix que aquests primers dies després de la reobertura han d'estar pendents que es compleixin les mesures de seguretat. Especialment els preocupa l'acumulació de més persones de les establertes a les taules i que es mantinguin les distàncies de seguretat. "Sí que al principi havíem de fer de policia, però ara la gent ja n'és més conscient".



Més precaució que a la primavera



Els clients, majoritàriament, es mostren "molt satisfets" amb la reobertura de bars i restaurants. L'Olga Carmona ha anat a esmorzar amb els seus pares i el seu fill i reconeix que les terrasses "donen vida" a la ciutat. L'Olga, però, és sanitària i explica que cal anar "amb molt de compte" i no voler córrer més del compte.

En relació al confinament perimetral, Carmona explica que "es fa dur" però assenyala que "també té coses bones". "Molts hem descobert coses noves de Girona que no coneixíem i que probablement no hauríem visitat", explica.

Però també hi ha persones que no ho tenen tant clar. És el cas de l'Antonio que explica que només surt de casa en comptades ocasions i creu que el més prudent seria esperar uns dies més perquè no hi hagi risc de contagi.