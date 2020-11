Madrenas aposta per un comerç electrònic que beneficiï els negocis locals

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que no té cap sentit anar en contra del comerç electrònic però considera que s'ha d'aconseguir que beneficiï els negocis locals. Rebutja la crida al boicot feta per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cap a les grans plataformes de comerç electrònic perquè considera que "és una revolució que ha vingut per quedar-se" i que no val la pena "amagar el cap sota l'ala" però insisteix en el fet que ha de servir per anar en favor dels comerciants de la ciutat.

"Hem d'anar tots en direcció contrària a l'autopista?", es pregunta l'alcaldessa. En aquest sentit, explica que hi ha negocis de Girona que segueixen oberts precisament gràcies a les vendes per Internet. "Seria poc intel·ligent anar en contra d'una revolució que ja tenim aquí", reitera Madrenas.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria plana, remarca també que hi ha molts comerços que estan potenciant la seva presència a Instagram per poder vendre i exposar els seus productes.