Premi de 2.000 euros per la biblioteca de Cassà de la Selva per comprar llibres

La Biblioteca Municipal de Cassà de la Selva ha estat premiada en el Concurs de projectes de dinamització de la lectura María Moliner 2020 amb el seu projecte «Cassà lector, Municipi lector». Aquest concurs l'organitza el Ministeri de Cultura i Esport. El premi consisteix en una subvenció de 2.000 euros per destinar a la compra de llibres.

El projecte presentat per la Biblioteca Municipal inclou activitats per a tots els públics i consisteix en un conjunt d'activitats de promoció de la lectura organitzades des del Consell Lector, la Biblioteca Municipal i l'àrea de Cultura.

Des d'aquestes àrees, es programen habitualment activitats culturals com l'hora del conte, biblionadons, vermut i llimonada de lletres, exposicions literàries i clubs de lectura. També s'organitzen visites d'il·lustradors a les aules de primària i secundària, formació a claustres de professors, visites escolars i tallers d'il·lustració. Destaquen els Premis Literaris de Cassà de la Selva, que són uns dels més importants de les comarques gironines, on hi participen concursants de tot Catalunya i enguany es va celebrar la 54a edició.

El concurs que ha premiat Cassà de la Selva premia les biblioteques de municipis de menys de 50.000 habitants que portin a terme projectes singulars que incloguin accions de promoció de la lectura, eficiència i labor bibliotecària, integració social en la seva comunitat i ús de les noves tecnologies.

El jurat valora la claredat i l'interès del projecte, la planificació, la viabilitat i impacte social del projecte, la inclusió social i, finalment, la originalitat i la innovació del projecte.