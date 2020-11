Pintades a Sant Daniel contra l'allau de vianants

La vall de Sant Daniel és un dels paratges que molts gironins han escollit per gaudir de la natura i fer esport mentre es manté el confinament de mobilitat perimetral al municipi. Això ha provocat una allau de gent que passa pel principal carrer de la vall per dirigir-se al castell de Sant Miquel o a altres camins de la zona.

Una multitud de gent que ha provocat que hagin aparegut un reguitzell de pintades de grans dimensions a terra reclamant als vianants que respectin la mobilitat de la zona. Una diu «Us "convidem" a passar per la vorera, gràcies!» i una fletxa que indica on és. Una altra que sobre l'asfalt recorda que «això és pels cotxes» o una tercera que amb una nova fletxa senyala la vorera i indica: «Vianants per la vorera». També hi ha dibuixos de cotxes marcant que van per la vorera i de vianants apuntant que han d'anar per la vorera. La principal carretera de la vall té una vorera estreta i molta gent acaba passant per la calçada, malgrat que a l'altre costat del Galligants hi ha habilitat un camí.

Ja més cap a la zona que permet accedir al cementiri i al castell de Sant Miquel es remarca que «Som poble. No tenim voreres». Una reivindicació dels qui encara recorden la independència de la vall.

Fa uns mesos ja van aparèixer unes altres pintades arran de l'excés d'esportistes. Aleshores hi havia queixes veïnals perquè molts es desplaçaven en cotxe fins a la zona del convent i aparcaven fins i tot a dins dels caps, davant de portals, en camins d'accés a masies o a sobre les voreres. La policia municipal va iniciar una campanya de multes que ara ha tornat. I que alguns amb el confinament perimetral no entenen.