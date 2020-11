Una pel·lícula d'un estudiant de l'ERAM, a la selecció del «Pitching Audiovisual»

La pel·lícula Sol, dirigida per un estudiant de l'Escola Universitària ERAM de Salt, ha estat seleccionada per presentar-se al «Pitching Audiovisual» de la Setmana del Talent Audiovisual 2020. La pel·lícula, dirigida per l'alumne Hans-Simon Ludwig, narra la història de set conceptes que es representen en set personatges que formen les set notes de l'escala musical. A partir del personatge principal, Sol, ens narra un història que relaciona els diferents personatges de la vida del protagonista. La VI edició de la Setmana del Talent, que tindrà lloc de l'1 al 4 de desembre en un format híbrid -presencial i en línia-, comptarà amb la participació de 130 empreses del sector audiovisual.

Els 36 projectes que es presentaran en aquesta sisena edició del Pitching Audiovisual s'organitzen en cinc categories: ficció, no ficció, formats de televisió, noves finestres i videojocs. La qualitat i el volum de propostes rebudes entorn els videojocs i l'auge de talent en aquest sector a Catalunya, ha impulsat la creació d'una categoria pròpia de videojocs al «Pitching Audiovisual».