Un estudi alerta que el 20% de comerços de Girona depèn de la campanya de Nadal

Un estudi elaborat alerta que un 20 per cent dels comerços de Girona estan en perill si no tenen una bona campanya de Nadal. Es tracta d'un avanç d'un informe que està elaborant l'empresa RBD Consulting per encàrrec de l'Ajuntament i que inclou tots els barris. L'estudi és una actualització d'un document a la situació actual, marcada per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. El nou pla es presentarà més endavant, però ja es compta amb els primers detalls. L'anàlisi exposa que el sector del comerç, serveis i restauració arriba a final d'any amb greus problemes estructurals.

El document també mostra que els sectors d'alimentació fresca, alimentació, equipaments de la llar, electrònica i jardineria estan amb vendes superiors a les del 2019 en termes interanuals, fet lògic derivat de les mesures de distanciament social, el confinament i el teletreball. Per contra, el sector de la moda està en un profund canvi i les vendes no recuperen els nivells anteriors; i de fet, la despesa mitjana per persona està baixant.

En part per això, el consistori ha engegat una campanya per demanar als gironins que «regalin» Nadal. La iniciativa vol incidir en la importància del comerç de proximitat, la restauració i els productes locals. La mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, va recordar ahir que «el botiguer és també el client dels nostres comerços».

La campanya porta per lema «Regala Girona. Dona vida al comerç i la restauració de la nostra ciutat» i es difondrà per mitjans de comunicació i les xarxes socials. L'acció se centra en donar el màxim protagonisme al comerç de proximitat i la restauració com a principals dinamitzadors urbans i generadors de l'economia de la ciutat.

«No podem fer vida normal, però sí que podem sortir i donar vida al comerç local i a la ciutat, ajudant l'economia gironina. Hem parlat amb el sector, i hem acordat aquestes ajudes directes a la promoció amb la campanya i les llums de Nadal, per dinamitzar d'aquesta manera la ciutat i que la gent compri a Girona i productes fets a Girona», va afirmar l'alcaldessa. Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va destacar que «aquest Nadal, hem d'omplir les cases de productes locals i comprats a les botigues de la nostra ciutat».



La compra per Internet

L'estudi de l'empresa consultora també posa de manifest que la compra a distància creix de forma important i aquest mètode és usat de forma habitual o esporàdic per una gran majoria de compradors. Sobre aquest afer, l'alcaldessa va apuntar que no té cap sentit anar en contra del comerç electrònic però considera que s'ha d'aconseguir que beneficiï els negocis locals.

La batllessa gironina rebutja la crida al boicot de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cap a les grans plataformes de comerç electrònic perquè considera que «és una revolució que ha vingut per quedar-se» i que no val la pena «amagar el cap sota l'ala» però va insistir en el fet que ha de servir per anar en favor dels comerciants de la ciutat.

«Hem d'anar tots en direcció contrària a l'autopista?», es va preguntar Madrenas. En aquest sentit, va explicar que hi ha negocis de Girona que segueixen oberts precisament gràcies a les vendes per Internet. «Seria poc intel·ligent anar en contra d'una revolució que ja tenim aquí», va reiterar.

Glòria Plana va remarcar també que hi ha molts comerços que estan potenciant la seva presència a Instagram per poder exposar i vendre els seus productes.