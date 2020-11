Confinen els veïns d'un edifici per un foc a la sala de comptadors

Un incendi a la sala de comptadors d'un bloc de pisos de Can Gibert del Pla va fer saltar ahir l'alarma al barri. La major part dels veïns de l'edifici van confinar-se a casa seva com els van demanar els serveis d'emergència tot i que algun va decidir sortir-ne malgrat el perill que pot suposar. El foc va cremar tots els comptadors de la sala, situada a la platna baixa. Arran del succés, l'edofici es va quedar sense submnistrament d'electricitat.

Els foc es va desencadenar quan pasasven pocs minuts per les dotze del migdia al número 61 del carrer Orient. Es tracta d'un bloc de pisos de sis plantes i baixos. L'incendi va obligar els Bombers a derivar-hi sis dotacions i fns al lloc també s'hi va desplaçar la Policia Municipal i el SEM.

L'incendi d'entrada es va poder frenar amb l'ús d'extintors, segons els Bombers, però el fum es va escampar per tota l'escala. Cosa que va obligar als bombers a fer tasques de ventilació, mirar que no hi hagués ningú per l'escala i també va revisar cada habitatge. Al final l'afectació es va centrar en la sala de comptadors i ningú va resultar ferit malgrat el fort ensurt.