Sense concurs de pessebres a Girona després de 73 anys

L'Associació de Pessebristes de Girona ha decidit que aquest any no hi hagi l'exposició de diorames que solia veure's a la sala la Carbonera ni el concurs de pessebres.

L'entitat apunta que donada la situació de pandèmia provocada pel COVID-19, i "en un acte de responsabilitat i per tal d'evitar riscos innecessaris", aquest any no faran ni l'Exposició de Pessebres, ni els Concursos de Pessebres, que s'havien fet des de fa 73 anys.

Tot i així, l'associació exposa que estan "treballant per poder posar diorames en els aparadors dels comerços i entitats" de ciutat però apunta que " som conscients que aquesta és una tasca difícil donada la casuística dels comerços de Girona."

A més, encoratja "a que continueu fent el vostre pessebre a les vostres cases, també volem encoratjar als botiguers de la nostra ciutat a fer pessebres als vostres establiments"

Per tots aquells que estiguin interessats en exposar un diorama al seu aparador, demana que es posin en contacte amb l'entitat.