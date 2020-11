Incendi en el garatge d'una casa de Quart

Els Bombers han treballat aquest matí en l'incendi d'un garatge en una casa de Quart.

El foc ha tingut lloc al número 38 del carrer de Celré quan faltaven 9 minuts per les deu del matí.

Els serveis d'emergència s'hi han adreçat amb diversos efectius (Bombers amb sis dotacions, el SEM i Mossos).

Els Bombers han sufocat les flames que han destrossat per complet un armari on hi guardaven trastos. Però l'alta temperatura també ha fet malbé l'estança.

A causa del foc en el garatge, la resta de l'habitatge ha acabat ple de fum i s'han hagut de fer tasques de ventilació.

Ningú ha resultat ferit.