Fuites d'aigua perilloses a la font de la plaça Marquès de Camps

El vas de la font ornamental que hi ha a la plaça Marquès de Camps de Girona té fuites. L'aigua que surt del brollador s'acaba escapant per diversos punts de l'estructura rodona i queda escampada per terra. Això provoca basses al paviment que poden resultar perilloses perquè poden provocar relliscades. A més, amb la baixada de temperatures, la bassa es pot gelar i augmentar el perill a la zona. I a més, hi ha fulles a terra que augmenten el risc de patir una caiguda en un lloc on també passen bicicletes i patinets.

Des de l'Ajuntament, han afirmat que estan al corrent d'aquesta circumstància. Fonts del consistori gironí assenyalen que «la brigada municipal ho té controlat» i que «ho està inspeccionant». Finalment, indiquen que «en detectar un problema, s'arreglarà de seguida».