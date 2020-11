La cafeteria +Cub tanca en ser «inviable» per la COVID

La cafeteria +Cub de Girona no tornarà a obrir. El seu propietari, Jordi Armengol, ha posat punt i final al negoci després de més de tretze anys al capdavant d'aquest establiment situat al carrer Albereda, en un lateral de la plaça Catalunya. Un espai que li permetia tenir una terrassa àmplia i assolellada per fer un cafè menjar o prendre un dels populars sucs naturals i on sovint hi havia decoracions que cridaven l'atenció. La pandèmia ha provocat que el seu responsable consideri que «el negoci és inviable amb la realitat actual de la COVID». El + Cub era el relleu de l'antic Rex Cafè.

El bar + Cub s'havia convertit en un referent per portar-hi a terme activitats socials i culturals, precisament gràcies a l'amplitud de la terrassa. S'hi feien trobades de parelles lingüístiques per, per exemple, aprendre anglès i català. També hi havia trobades de les populars GDT (gastronomia, descobriment, tertúlia), una activitat que fusionava la cuina catalana de proximitat amb la visita nocturna a un espai emblemàtic de la ciutat.



«Un petit oasi degustatiu»

A la seva pàgina web, el responsable del +Cub explica que «no hi ha paraules per descriure tot el que ens heu donat». Dona les gràcies als clients, al personal, proveïdors i amics i afirma que sempre han intentat «ser professionals» i que la gent se sentís «com a casa» i fer «de la vostra estada un petit oasi degustatiu en el vostre camí del dia a dia».