La Unió d'Empresaris de Salt reclama ajuts directes als negocis

La Federació Unió d'Empresaris de Salt reclama una reunió amb l'alcalde de la vila, Jordi Viñnas, per plantejar-li diferents propostes com ara quedar exempts de totes les taxes municipals d'aquest exercici i ajuts directes als autònoms per poder afrontar despeses que consideren que no haurien de pagar en tenir els negocis tancats tants dies com ara l'IBI o les escombraries. Afirmen que altres ajuntaments han aplicat ajudes d'aquest tipus. També crear bons de 20 euros als ciutadans per poder consumir o gastar a la ciutat. L'entitat afirma que aglutina 65 negocis.