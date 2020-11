Tecnologia, creativitat i educació en valors per fomentar la «inclusió social»

El MIT, el prestigiós Massachusetts Institute of Technology, i la pedagoga i matemàtica catalana Maria Antonia Canals. Aquests dos ambiciosos referents, o miralls, va citar l'investigador Jordi Freixenet per explicar en què s'inspiren els estudis del seu grup de recerca -UDGitalEdu- i cap a on vol anar la nova Càtedra Tekhné de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salt que el mateix Freixenet va presentar ahir de forma virtual al costat del rector de la UdG, Quim Salvi, i de l'alcalde de la població, Jordi Viñas. Tecnologia i creativitat per impulsar afavorir l'arribada de noves generacions «més formades en competències digitals», però també valors com «la curiositat i l'empatia» en una suma que, sobretot en comunitats vulnerables, ha de jugar en favor de «la inclusió social».

«Tenim el nostre treball pensat i escrit, però, sense renunciar-hi, volem anar a veure els mestres de les escoles i els instituts de Salt perquè ens diguin el que necessiten», va explicar Freixenet, que amb la Càtedra Tekhné i el seu arrelament a Salt vol posar en pràctica aquesta idea d'unir tecnologia i educació, els dos pols d'UDGitalEdu, per posar en marxar iniciatives transformadores. Per a Freixenet, la nova càtedra de la UdG, la darrera d'una llarga llista que va començar fa 30 anys la Ferrater i Mora de Pensament Contemporani, serà «un espai de desenvolupament, de creativitat i de canvi que proporcionarà eines i recursos als nens i joves i també als professors». Els mestres i educadors seran, o haurien de ser, els veritables motors del canvi de l'ecosistema educatiu, creuen des de la nova càtedra, que també s'ha proposat treballar rebaixar els perjudicis, i apriorismes, de gènere que les noies tinguin menys costum que els nois d'apostar pels estudis i professions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Noves oportunitats educatives, aprenentatge connectat i en col·laboració amb altres escoles, tant del municipi com de fora, i per fora s'entén tant català com internacional, i repensar i imaginar noves vies per formar els actuals i els futurs mestres en temes com el Construccionisme, l'Educació Maker, el Pensament Computacional i l'Aprenentatge Connectat seran altres de les línies de treball de la nova Càtedra Tekhné.

Una càtedra que, lògicament, neix amb el suport decidit tant de la UdG com a institució com de l'Ajuntament de Salt. «És una mostra més de la voluntat de la UdG per implicar-se en el territori, retornant a la societat, en forma de transmissió del coneixement, allò que aquesta li aporta», va explicar en la presentació el rector Quim Salvi mentre l'alcalde de Salt Jordi Viñas deixava clar que «és una satisfacció tirar endavant aquesta iniciativa perquè quan des de la UdG se'ns va plantejar aquesta possibilitat no vam dubtar ni un instant a posar-nos a treballar plegats per impulsar la Càtedra al municipi, perquè la formació i l'educació formen part d'un dels eixos prioritaris pels quals apostem i tenim moltes ganes de continuar consolidant el paper de Salt com a vila universitària».