Satisfacció a Les Alzines i al Bell-lloc per la decisió del TSJC de mantenir els seus concerts

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la decisió de la Generalitat de no renovar el concert a les escoles concertades que practiquen educació diferenciada, és a dir, que no barregen nens i nenes en les seves aules, en una decisió que es va conèixer dilluns i que, amb la reserva del que pugui passar amb futurs recursos que el Govern ja ha dit que presentarà, assegura que escoles com Les Alzines o el Bell-lloc tinguin garantida la recepció de fons públics fins, com a mínim, a finals del curs 2026/2027. «Més enllà de la llei catalana d'educació no hi ha cap més norma legal que negui la possibilitat d'aplicar l'educació diferenciada i, per tant, el que ha passat ara és un tema purament legal amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revocant la decisió del conseller d'Educació i acordant com a mesura cautelar positiva la renovació del concert per sis cursos, a comptar des d'aquest setembre», va explicar ahir el cap d'estudis del Bell-lloc, Enric Vidal, per a qui «cal celebrar la decisió judicial», però que també vol ressenyar que «els problemes de l'educació a Catalunya van molt més enllà del que passa en una desena de centres que fem educació diferenciada i no entenem com, sovint, se centra més l'atenció en nosaltres que no pas en les necessitats reals de l'educació a Catalunya». En la mateixa línia, la directora de Les Alzines, Esther Latre, valorava la resolució del TSJC com «una gran notícia, sobretot per a totes aquelles famílies que confien en el nostre projecte perquè podran seguir optant per l'escola que volen pels seus fills i filles en condicions d'igualtat a la resta de famílies de la nostra ciutat».

La notícia de la resolució del TSCJ arriba just quan, a Madrid, el Congrés ha aprovat la nova llei d'educació, la LOMLOE, coneguda com la llei Celaá, que també veta l'arribada de fons públics a les escoles que fan educació diferencia. Una llei que encara que ha de passar pel Senat abans de tornar al Congrés per la seva aprovació definitiva, però que a parer de la directora de Les Alzines «limita el dret de les famílies a triar l'escola dels fills i situa l'escola concertada en una posició subsidiària de la pública quan va néixer precisament per ser complementària, aportar pluralitat al sistema educatiu i permetre l'acompliment del dret a l'educació». Des del Bell-lloc, Enric Vidal també definia ahir la nova legislació estatal com «una llei hostil no només amb l'educació diferenciada, sinó amb tota l'escola concertada i per això està rebent un notable rebuig».

Vidal lamentava que «un cop més lleis d'educació arriben sense consens i sempre amb un fort component ideològic», mentre que Esther Latre afegia que «l'article on s'especifica que els centres hauran de ser mixtes per rebre concert considerem que és contrari a les sentències del Tribunal Constitucional d'abril de 2018 i, per tant, estem convençuts que el màxim òrgan judicial de l'Estat declararà la inconstitucionalitat d'aquest article».

A Catalunya hi ha onze centres que fan educació diferenciada, amb els casos del Bell-lloc i Les Alzines a Girona, mentre que en el conjunt de l'Estat la xifra arriba fins a la vuitantena.