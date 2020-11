Girona registra tres grans fuites d'aigua al carrer en poc més d'una hora

Girona ha registrat tres grans fuites d'aigua al carrer en poc més d'una hora durant la nit passada.

Així n'han informat els Bombers, que hi han hagut d'actuar.

Concretament, els avisos per les fuites han tingut lloc entre dos quarts d'onze i tres quarts de dotze de la nit.

Dos dels successos han tingut lloc en una zona força propera. El primer s'ha desencadenat cap a dos quarts d'onze, els Bombers han rebut l'avís que hi havia una gran fuita d'aigua a la plaça de Tomàs Baraut, a tocar del passeig de Sant Joan Bosco al barri de Pont Major. Aquí l'aigua ha inundat per complet el vial.

L'altre servei que ha reclamat la presència dels Bombers ha tingut lloc a la Ronda Pedret cap a un quart de dotze.

I finalment, a tres quarts de dotze han hagut d'atendre un servei de les mateixes característiques al carrer Costabona de Santa Eugènia.

Els Bombers han hagut d'actuar i també s'han hagut de desplaçar a lloc les companyies subministradores d'aigua i gas. Sortosament no hi ha hagut cap fuita de gas.



Aigua en uns baixos

En el cas del carrer Costabona, a banda de l'aigua que corria pel carrer, també hi ha hagut una petita inundació dels baixos d'un edifici. Els Bombers no han pogut aplicar la bomba d'aigua, ja que, segons expliquen, la que hi havia emmagatzemada era menor del que pot bombar.

Cap a un quart de tres de la matinada ja s'ha pogut donar per finalitzat el servei en aquest carrer de Santa Eugènia, en una nit, que ha tornat a ser molt freda a Girona. Amb 2 graus negatius en punts de la ciutat..

A lloc també hi ha treballat la Policia Municipal de Girona.



Trencament d'una canonada

El motiu d'aquestes tres fuites ha estat, segons l'ajuntament de Girona, és el trencament d'una canonada de fibrociment.

Arran d'aquesta fractura, s'ha produït, asseguren, un efecte en cadena pel canvi de pressió i posteriorment, les tres fuites d'aigua.